Incendio alla cava Esse Emme tra Manerbio e Offlaga.

Incendio tra Manerbio e Offlaga

Una colonna di fumo nero si è alzata attorno alle 14.30, tra Manerbio e Offlaga, dalla cava Esse Emme dove ha preso fuoco un impianto che estrae sabbia dalla cava. Sul posto sono subito accorsi, oltre ai Carabinieri di Manerbio e alla Polizia locale, i Vigili del Fuoco di Verolanuova che si sono prodigati per spegnere il rogo, operazione che ha richiesto meno di un’ora. Fortunatamente in questo “incidente” sembra non sia rimasto coinvolto nessun operaio.