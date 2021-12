Cologne

Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Chiari e due di Palazzolo

Incendio alla Cascina delle Mirandole di Cologne.

Incendio

Questa mattina due squadre dei Vigili del Fuoco di Chiari e due di Palazzolo sono intervenute dalle 10 alle 12.30 alla Cascina delle Mirandole a Cologne. Una parte del tetto di questa grandissima cascina è bruciata ma fortunatamente nessuno si è fatto male poiché al momento la cascina è disabitata. Questa mattina in un momento in cui la nebbia si è diradata i vicini hanno notato del fumo ed hanno allertato i Vigili del Fuoco. Per maggiore sicurezza la zona è stata interdetta con dei nastri e lo stabile è stato dichiarato inagibile. Danneggiate le travi e circa 50 metriquadri di tetto. Sul posto anche Polizia locale e Carabinieri che stanno indagando per capire le cause dell'incendio.

La cascina in passato è stata sottoposta a controlli delle forze dell'ordine per segnalazioni riguardo ad accumuli di rifiuti, feste abusive ed occupazioni abusive da parte di senzatetto. Il proprietario aveva poi ripulito gli ambienti ma le condizioni sono attualmente degradate.