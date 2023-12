Incendio a Pontevico: a fuoco un capannone

Incendio a Pontevico.

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 27 dicembre 2023) a Pontevico per un incendio che è divampato all'interno del capannone di un'azienda che produce materiale per la costruzione di mezzi per la spazzatura. A prendere fuoco, in particolare, il reparto verniciatura. Ad intervenire sul posto cinque mezzi dei Vigili del Fuoco e un'ambulanza. Presenti anche i Carabinieri di Pontevico e la Polizia Locale. A giungere sul luogo dell'accaduto anche il sindaco Alessandra Azzini. Al momento sono molto poche le informazioni a disposizione, alcuni testimoni hanno dichiarato che l'incendio pare essersi sviluppato dal basso. L'accaduto è riportato anche su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 15.10. Pare che vi sia una persona coinvolta.

Seguiranno aggiornamenti.

