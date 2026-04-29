L'allarme è scattato verso le 7.30

Incendio a Paitone: a fuoco il pacco filtri di una sabbiatrice.

A Paitone divampa l’incendio

Attimi di apprensione questa mattina (mercoledì 29 aprile 2026) a Paitone: l’allarme è scattato verso le 7.30. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco di Salò con Aps (Autopompa serbatoio) e supporto Abp (autobotte pompa).

Non si registrano feriti

Il fuoco è divampato in un’azienda nella zona industriale del comune di Paitone: in fiamme il pacco filtri di una sabbiatrice industriale. Una volta sul posto le squadre hanno provveduto allo spegnimento ed alla messa in sicurezza degli impianti. La buona notizia è che non si registrano feriti.

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