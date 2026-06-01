Incendio a Manerbio: a fuoco un capannone per lo stoccaggio di fieno. Non si registrano feriti.

Manerbio: incendio in un capannone

Attimi di apprensione questa mattina (lunedì 1 giugno 2026) a Manerbio: l’allarme è scattato verso le 10.30 a seguito di un incendio che ha visto coinvolto un capannone con al suo interno centinaia di balle di fieno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Ancora non si conoscono le cause all’origine del divampare delle fiamme, la cosa certa è che la colonna di fumo che si è innalzata è risultata visibile anche a distanza. Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco che hanno cercato di domare le fiamme evitando che si spargessero ulteriormente.