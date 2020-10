Incendio a Gambara, fienile avvolto dal fumo e dalle fiamme: i Vigili del Fuoco sono ancora all’opera per mettere in sicurezza il sito.

Incendio in un fienile

L’allarme è scattato alle 3.30 in località Cascina Volte, a Gambara. Il contenuto del fienile ha preso fuoco (gli operatori sono al vaglio per capire le cause) allertando gli agricoltori e i Vigili del Fuoco: una prima squadra è giunta sul posto con il supporto di una botte del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia.

È stato richiesto l’intervento di una ulteriore squadra in supporto dal Comando di Mantova, con il supporto di un’autobotte dal comando VF di Cremona, e sono intervenuto anche i Vigili del Fuoco di Verolanuova. L’intervento è ancora in atto. Non si registrano feriti. Sono stati attivati gli specialisti GOS con mezzi movimento terra.