Incendio a Duomo alla Vigilia di Natale, appartamento inagibile

I danni all'interno sono notevoli; la famiglia ha trovato ospitalità presso alcuni parenti

Il rogo è divampato all’interno di un appartamento in via Quartiere, nella frazione rovatese di Duomo. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il bilancio è pesantissimo: danni ingenti all’abitazione, dichiarata inagibile, un’intera famiglia sfollata e il loro gatto tragicamente deceduto. E tutto la sera della Vigilia di Natale.

Incendio a Duomo alla Vigilia di Natale

Potrebbe esserci un corto circuito all’origine dell’incendio scoppiato nell’appartamento di via Quartiere nella tarda serata di mercoledì 24 dicembre. Le cause sono al vaglio dei Vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti sul posto con un’autopompa da Chiari. In casa non c’era nessuno, fatta eccezione per il gatto che purtroppo non ce l’ha fatta. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse rapidamente (le fiamme si erano quasi spente da sole per l’esaurimento dell’ossigeno) ma i danni sono notevoli. Alcuni mobili sono bruciati, le pareti sono annerite dal fumo e la casa è stata temporaneamente dichiarata inagibile.

Appartamento inagibile

La famiglia residente nell’appartamento, composta da quattro persone, ha trovato ospitalità presso alcuni parenti. Sul posto si è recato personalmente anche l’assessore Pieritalo Bosio, per esprimere la vicinanza dell’Amministrazione comunale e accertarsi di eventuali necessità.