Incendio a Concesio, il traffico ha ripreso a circolare regolarmente

Divampano le fiamme a Concesio.

Ancora da chiarire le cause del rogo

La zona interessata è via Passo dello Stelvio dove il traffico in un primo momento è stato bloccato da Carabinieri e Polizia Locale al fine di favorire l'intervento delle squadre di emergenza, ora è tornato a circolare regolarmente. Ancora da chiarire quali siano le cause all'origine del rogo, non esclusa la pista dolosa. Di certo la siccità rappresenta un ostacolo non indifferente per riuscire a completare lo spegnimento delle fiamme. L'obiettivo prioritario da parte di chi si trova sul posto è fare in modo che il rogo non giunga in prossimità delle abitazioni.