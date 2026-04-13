Cinque famiglie rimaste temporaneamente senza casa, alcune delle quali con figli minori a carico. E’ il bilancio dell’incendio scoppiato questa mattina, lunedì 13 aprile 2026, in una palazzina nel cuore del paese. Momenti concitati, durante i quali una mamma di 33 anni, rimasta bloccata al secondo piano dello stabile, per salvare le figlie di due anni e 8 mesi le ha lanciate dalla finestra tra le braccia di un 56 enne, che le ha afferrate e messe in salvo. Un’altra mamma con la figlia di un anno, residenti al primo piano, è stata invece aiutata a uscire da un carabiniere della stazione di Castrezzato.

Incendio a Castrezzato, palazzina senza utenze: cinque famiglie sfollate

Stando agli accertamenti, l’incendio è stato generato da un cortocircuito di un quadro elettrico al piano terra, proprio all’ingresso dello stabile. Il fumo ha riempito la palazzina, un condominio con sei appartamenti e un bar, dove in quel momento si trovavano le due donne con le figlie minori. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato: sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso, ma di fatto illese. Attualmente proseguono le verifiche tecniche sull’impianto elettrico della palazzina.

L’incendio non ha provocato danni strutturali, ma il fumo ha saturato gli ambienti: inoltre tutte le utenze sono state staccate per permettere gli accertamenti: