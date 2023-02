Incendio a Rovato, brucia il tetto di una villetta: l'allarme è scattato verso le 18.30, per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Il rogo è divampato sul tetto di una villetta in una delle traverse di via XXV Aprile, poco dopo il ristorante Nuova Rimini. Stando alle prime informazioni le fiamme sono partite dall'appartamento al primo piano dello stabile, dove in quell momento non si trovava nessuno: al piano terra abita un'aziana parente, che non si è accorta di nulla e che fortunatamente non è rimasta ferita o intossicata. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, allertati dalle fiamme che in poco tempo hanno divorato tutto il tetto di legno.

Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, Chiari e Palazzolo sull'Oglio, che attualmente stanno lavorando per spegnere l'incendio. La causa ancora è da stabilire, ma i danni sono estesi ed è probabile che l'appartamento venga dichiarato inagibile. Erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Rovato e l'assessore Pieritalo Bosio, oltre ad altri membri dell'Amministrazione.