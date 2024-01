Inaugurato lo spazio "Compagnia del riuso"

Un bell'esempio di economia circolare: gli oggetti inutilizzati saranno recuperati e portati a nuova vita grazie ad un luogo speciale.

Compagnia del riuso

E' stato inaugurato oggi (venerdì 19 gennaio 2024) lo spazio destinato alla Compagnia del riuso. Le ex scuole e ex ufficio postale della frazione di Farfengo, grazie alla disponibilità dell'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Lama che ha messo a disposizione l'immobile perché fosse recuperato, è ora la sede della Compagnia del riuso. Una iniziativa ideata da Fondazione Castello di Padernello, Cauto cooperativa sociale e l'associazione Terre Basse che ha l'obiettivo non solo di recuperare l'immobile per la comunità locale, ma sostenere la buona pratica dell'economia circolare. Qui chiunque potrà portare oggetti o materiali in buono stato che non utilizza più, in modo che vengano recuperati, ripristinati e rimessi in circolo. Inoltre questo sarà uno spazio laboratoriale e di formazione, dove si svolgeranno anche servizi di consulenza e orientamento per piccole e medie imprese. "La compagnia del riuso rientra nel progetto Generare comunità - ha spiegato Dario Pezzoni della Cauto - Tra i laboratori previsti c'è anche quello Sedia gialla che ha già avuto un buon successo: si recuperano vecchie sedie, queste vengono sistemate e ricollocate in diversi luoghi pubblici come piazze, uffici, con l'obiettivo di invogliare la gente a fermarsi e fare quattro chiacchere appunto per generare comunità". All'inaugurazione erano presenti Domenico Pedroni, presidente della Fondazione Castello di Padernello, Elvio Bertoletti, consigliere di Cogeme, Giovanni Benzoni, presidente dell'associazione Terre Basse, il sindaco di Borgo San Giacomo Giuseppe Lama e il sindaco di Dello Riccardo Canini.