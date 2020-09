Inaugurato il nuovo campo da calcio dell’oratorio

Una grande festa come non si vedeva da tempo: sport, beneficenza e tanto impegno sono stati i protagonisti sul nuovo campo da calcio dell’oratorio.

Il vescovo Tremolada ha inaugurato il nuovo campo da calcio

Giovedì l’oratorio di Manerbio è stato animato da numerose famiglie per un occasione davvero speciale. Il pomeriggio è stato dedicato dall’open day dell’Accademia Virtus Manerbio che ha testato il nuovissimo campo da calcio dell’oratorio. E proprio il nuovo campo da calcio, in serata, è stato benedetto ed inaugurato dal vescovo Pierantonio Tremolada e dal sindaco Samuele Alghisi alla presenza non solo delle famiglie dei giovani sportivi, ma anche dei cresimandi e dei numerosi volontari che con molto impegno e fatica hanno continuato a raccogliere fondi per l’oratorio. Ospiti d’eccezione i famigliari di monsignor Gaetano Franceschetti al quale è stata dedicata la nuova struttura sportiva. “Da questa serata vorrei lasciarvi con due spunti ispirati al mondo del calcio: imparate a vivere in modo comunitario proprio come fosse un gioco di squadra e lasciatevi guidare dai vostri educatori proprio come i calciatori fanno con l’allenatore”, ha dichiarato il vescovo Tremolada.