Si è tenuto oggi, sabato 5 giugno in piazza Portici, il gazebo che ha inaugurato il circolo di Fratelli d’Italia a Provaglio (e anche il tesseramento). Il simbolico taglio del nastro è avvenuto alla presenza del coordinatore provinciale, il senatore Gianpietro Maffoni (anche sindaco di Orzinuovi), dell’europaramentare Pietro Fiocchi e del consigliere regionale Barbara Mazzali. Presenti anche diversi esponenti territoriali quali Alessandro Sala (Cologne), Alessandro Mingardi (Palazzolo) e Eugenio Fossati (Coccaglio).

Il circolo territoriale di Provaglio d’Iseo è composto dai soci aderenti che a loro volta hanno eletto un direttivo interno, le cariche del direttivo e le persone che ne ricoprono i ruoli: il presidente è Kevin Fadda, il vicepresidente e tesoriere è Emiliano Albertisegretario mentre il segretario è Nicolò Salari.

In una nota, anche il coordinatore regionale di Fdi, Daniela Santanché ha espresso la sua soddisfazione per l’inaugurazione del novo circolo.

“Fratelli d’italia apre ufficio a Provaglio . Cresce e si consolida in ogni Comune della lombardia. E’ un trend nazionale che negli ultimi sondaggi ha portatoil partito a sfiorare il 20%. L’apertura di un nuovo circolo sul territorio è la dimostrazione della crescita capillare del partito di Giorgia Meloni e l’adesione di due amministratori nelle persone di Manuel Palini e Kevin Fadda, provenienti da un’esperienza civica è l’espressione tangibile della credibilità della proposta politica di Fratelli d’Italia. Il nuovo circolo potrà contare sulla mia personale collaborazione.”

Gli interventi

“La comunità politica di Fratelli d’Italia cresce intercettando le migliori energie del territorio bresciano. Il nuovo circolo di Provaglio e i nostri nuovi consiglieri comunali, avranno il sostegno mio personale e di tutto il gruppo consigliare Fdi in Regione Lombardia, per rappresentare al meglio le istanze di questo importante territorio. Da oggi possiamo dire che anche a Provaglio si aprirà una stagione politica che vedrà sorgere nel nostro paese un nuovo punto di riferimento politico per il cittadino e polo indiscusso nel centro-destra peri nostri sostenitori. Siamo consapevoli dei nostri limiti e del fatto che Fdi nella nostra comunità non aveva alcun riferimento, ma questo non ci spaventa e ci da chiara consapevolezza di non essere circondati da giganti,e da ciò, spinti a mettere a disposizione il nostro tempo e le nostre energie siamo pronti a combattere per la causa in cui noi tutti crediamo, instaurando anche a Provaglio il circolo territoriale intitolato a Norma Cossetto. In politica i tempi del sole e della pioggia sono rapidamente cangianti ma la coerenza e la lungimiranza politica di Giorgia Meloni ha dato i suoi frutti anche nella nostra piccola comunità, andando a risvegliare e animare lo spirito di quelle persone che da sempre credono in una politica genuina e concreta,senza ipocrisie ne scelte di opportuna convenienza. Su queste parole abbiamo deciso di porre le basi del nostro circolo per dare un’alternativa possibile al paese,impegnandoci in prima linea per la tutela e sicurezza del cittadino e per essere pronti ad una terza via, che possa,dare a noi tutti,gli strumenti necessari per poter amministrare al meglio il nostro paese. La formazione è colonna portante all’interno del nostro circolo, il 2 giugno giornata appena trascorsa,per noi non è solo un giorno da ricordare ma una data da celebrare ogni dì,impegnandoci nella cosa pubblica(res publica)con grande umiltà e rispetto per prepararci alle sfide che si presenteranno in futuro senza mai perdere la via maestra dei valori e della coerenza politica che da sempre contraddistinguono il nostro partito".

Queste le parole del neo presidente del circolo, titolato appunto a Norma Cossetto, Kevin Fadda. Ma non è stato il solo ad intervenire. Anche il consigliere Mazzali ha avuto buone parole per l'apertura di un nuovo circolo.