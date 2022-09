Taglio del nastro questa mattina, mercoledì 21 settembre, al presidio ospedaliero clarense dell'Asst Franciacorta. Presente, per l'occasione, anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Inaugurati i nuovi Poliambulatori e nuova emodinamica dell'Asst Franciacorta

Doppia inaugurazione all'ex ospedale Mellino Mellini di Chiari. Questa mattina sono stati inaugurati i nuovi Poliambulatori e la nuova Emodinamica dell'Asst Franciacorta. Presente al taglio del nastro anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all'assessore al Bilancio Davide Caparini e alla vice presidente della Commissione Sanità, Simona Tironi. All'invito del direttore generale Mauro Borelli hanno risposto presente anche il primo cittadino Massimo Vizzardi e i consiglieri regionali Floriano Massari e Claudia Carzeri oltre che numerosi direttori (quello sanitario Jean Pierre Ramponi, quello amministrativo, Luigi Faccincani, e quello socio sanitario Paolo Schiavini), primari, medici, membri del personale sanitario ospedaliero e non solo.

Dopo le benedizioni ad opera di don Angelo Piardi, sacerdote dell'ospedale, non è mancato il tour nelle due nuove aree della struttura che, soprattutto negli ultimi anni, è stata oggetto di numerose nuove aperture e riqualificazioni dei reparti già presenti.

Non è poi mancato un piccolo momento di confronto nei quali gli ospiti hanno potuto fare un focus, insieme al direttore Borelli, su quanto fatto e quanto ancora da realizzare.

L'intervento del presidente Fontana

Fontana, ben felice di essere a Chiari per l'occasione, non ha fatto mancare il suo sostegno a tutti i sanitari presenti (così come ribadito anche da tutti gli altri ospiti) e rimarcato l'impegno di Regione nel comparto della Sanità pubblica.

Anche oggi confermiamo il nostro impegno a investire sulla qualità della sanità e su tutto il territorio e non solo nelle grandi città. Sono tutti interventi che vanno nella direzione di ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche per dare delle risposte sempre più performanti ai nostri cittadini”. Ho notato con grande piacere che il personale di questo ospedale lavora con grande spirito di gruppo con l’unico intento di migliorare sempre i servizi offerti e per questo voglio ringraziarli a nome di tutti i lombardi. Sono fermamente convinto che impiegare dei soldi in questo ambito rappresenti un investimento per tutti noi, sono contrario a tutti i tagli che sono stati effettuati negli anni. La Sanità è una nostra priorità.

Un nuovo invito

Infine, non è mancato nemmeno un nuovo invito da parte del dg Borelli al presidente: Fontana tornerà a dicembre per nuove inaugurazioni già in programma.