Inaugurata una panchina rossa al Richiedei di Gussago.

Taglio del nastro, inaugurata una panchina rossa

É stata inaugurata una panchina rossa per dire "no" alla violenza sulle donne e sottolineare ancora una volta come la salute delle donne sia un diritto inalienabile. Il taglio del nastro lunedì 7 aprile 2025 nel parco dellaFondazione Richiedei in occasione della Giornata mondiale della salute.

"Non solo un simbolo ma un modo concreto per divulgare la cultura del rispetto, verso tutte le donne e per dire NO ad ogni violenza - ha dichiarato il sindaco Giovanni Coccoli - E purtroppo la drammatica cronaca dei femminicidi di questi ultimi giorni, ci fa riflettere su quanta strada ci sia ancora da fare".

Il convegno

A seguire il convegno "La salute della donna: consapevolezza, medicina e prevenzione». Al termine la presentazione dell'app «Prenoting Richiedei», scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play.