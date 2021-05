È stata inaugurata ufficialmente stamattina la ciclabile che collega via Pedersoli a viale Cimitero, attraverso via Giovanni XXIII e via Dante, a Chiari.

Inaugurata una nuova ciclabile a Chiari

La città diventa sempre più a prova di bici. E’ stato tagliato questa mattina il nastro del tratto di pista ciclabile che collega via Pedersoli a viale Cimitero. Erano presenti il sindaco Massimo Vizzardi, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Maurizio Libretti e il dirigente responsabile Mauro Assoni.

La nuova ciclabile, a servizio del centro, aggiunge un nuovo importante pezzo al puzzle delle ciclabili, per una città sempre più all’insegna della mobilità dolce.

