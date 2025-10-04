Inaugurata la sala civica dedicata alla memoria di Vittoria Bui e della figlia Marina Garavani

Manerbio ha inaugurato una sala civica per ricordare e ringraziare Vittoria Bui e la figlia Marina Garavani.

Un gesto concreto di gratitudine

Il taglio del nastro con le autorità comunali e non solo, sabato scorso, 27 settembre con l’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi. Con questo gesto, l’Amministrazione comunale intende rendere omaggio alla straordinaria generosità della signora Bui che, in ricordo della figlia Marina, ha lasciato un lascito di quasi 200 mila euro destinato ai bambini bisognosi. Un desiderio che continua a concretizzarsi ancora oggi attraverso progetti e iniziative a favore dei più piccoli e delle famiglie in difficoltà:

“Questa intitolazione rappresenta non solo un atto di memoria, ma anche un segno concreto della gratitudine di tutta la nostra comunità verso una benefattrice che ha saputo trasformare il dolore in un dono d’amore, pensando ai bambini di Manerbio e al loro futuro”

queste le parole del sindaco Paolo Vittorielli. Sulla stessa linea l’assessore ai Servizi sociali Marilena Guindani: