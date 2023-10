Inaugurata la panchina rossa a Coniolo

Una panchina rossa, simbolo della lotta contro il femminicidio, è stata svelata stamattina davanti al roseto che si trova vicino alla chiesa parrocchiale. Così, anche Coniolo si schiera a sostegno delle donne.

Panchina rossa

L'iconica panchina, che richiama quella inaugurata ad Orzinuovi, è il frutto del genio creativo di un'altra donna e artista, Silvia Trappa. L'iniziativa fortemente voluta dall' assessore allo sport Mirko Colossi, in collaborazione con Rete di Daphne, è stata subito abbracciata dall'amministrazione comunale presente oggi per questa significativa occasione.

"Questa panchina rossa rappresenta ogni donna che ha perso la vita o subito violenza per mano di un uomo. Simboleggia un vuoto che non può e non deve essere dimenticato. Invitiamo chi ci passerà accanto a fermarsi, riflette e sconfiggere l' indifferenza" ha spiegato Colossi.

Ma il messaggio lanciato va oltre.

"Il colore rosso non grida solo dolore - ha aggiunto la vice sindaco Laura Magli - ma passione per la vita e forza di iniziare a credere che domani sarà un giorno migliore. Donne ricordatevi che non siete sole. Il vostro dolore può essere accolto, potete essere ascoltate e protette".

I dati

I dati ad oggi parlano chiaro come ricordato da Catia Piantoni portavoce delle volontarie di Rete di Daphne, pilastro nella tutela del genere femminile, che da anni è schierata dalla parte delle donne.

"87 sono le donne uccise dall'inizio dell'anno. Gli ultimi femminicidi che si sono registrati, sono stati 3 in sette giorni. Un'emergenza sociale che ha bisogno dell'impegno di tutte e di tutti, soprattutto degli uomini. Ci rivolgiamo agli uomini per bene che facciano sentire la loro voce contro la violenza. Che siano di esempio per la cultura del rispetto".