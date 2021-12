Taglio del nastro

Taglio del nastro in via Valenca. Presente anche l'associazione I Frattimi di Erbusco che ha piantato 40 nuove piante

Inaugurata la nuova strada tra Castrezzato e Coccaglio.

Questa mattina tra Castrezzato e Coccaglio, in via Valenca, è stata inaugurata la nuova strada con annessa pista ciclabile e c'è stata la piantumazione di 40 nuove piante. Presente il sindaco di Castrezzato Giovanni Aldi con la giunta e i consiglieri di maggioranza, il sindaco di Coccaglio Alberto Facchetti e il sindaco di Chiari Massimo Vizzardi. Presente anche la Polizia locale di Castrezzato e l'associazione I Frattimi di Erbusco che si è occupata delle piantumazioni. L' apertura della nuova strada era molto attesa dopo che nelle ultime settimane è rimasta chiusa per i lavori. Si tratta di un intervento che andrà ad aiutare molto le comunità poiché è una strada di forte passaggio che collega diversi territori anche con la A35. Questa mattina dopo il taglio del nastro hanno già iniziato a passare le prime auto.

Cerimonia

Molto sentita da tutti i presenti la cerimonia di inaugurazione poiché si tratta di un intervento molto utile per le comunità. L' assessore ai lavori pubblici di Castrezzato Davide Zanini ga aperto la cerimonia di inaugurazione parlando di mobilità sostenibile per il collegamento tra Rovato e Coccaglio e di tutela

dell'ambiente. La parola è passata poi al sindaco di Castrezzato Giovanni Aldi che ha ringraziato i primi cittadini accorsi, gli altri amministratori, la Polizia locale oltre all'associazione I Frattimi: «Il lavoro è stato tanto, tanti incontri, tanti lavori, ma ce l’abbiamo fatta».

Giampietro Corioni dei Frattimi ha ringraziato per l’opportunità di piantumare altre piante e poter così alimentare il bosco di Lorenzo, nato in ricordo del fratello scomparso, e il progetto con Legambiente.