Inaugurata la nuova sede del Centro Diurno Integrato.

Il servizio non era più attivo nelle sede di San Pancrazio a causa delle norme anti Covid imposte dalla Regione Lombardia, che di fatto hanno vietato la promiscuità tra gli ambienti del Centro Diurno Integrato e quelli delle Residenze Protette per Anziani, entrambi aventi sede a Palazzo Gloria.

Una misura a protezione degli anziani che lì vivono in maniera permanente e degli utenti over 65 che al Centro Diurno Integrato si recavano per fare fisioterapia e altre attività durante il giorno.

Per questo motivo la Giunta del sindaco Gabriele Zanni ha stanziato circa 100mila euro per riqualificare gli spazi dell’ala sinistra del Polo di Mura: i locali, totalmente rinnovati, permetteranno la fruizione del servizio del CDI in maniera più sicura per tutti, sotto ogni profilo. Qui hanno trovato spazio diverse stanze per la fisioterapia, ma anche la palestra, la cucina e aule per la convivialità, così da offrire anche ulteriori servizi agli utenti.

Centro Diurno Integrato