In un nuovo quartiere residenziale, dove il verde di certo non manca, è stata pensata un'area per il migliore amico dell'uomo.

Area sgambamento cani

Ieri, sabato 28 settembre, in via Padre Scaglia, a Bassano Bresciano, è stata inaugurata la nuova area sgambamento cani: 450 mq quadrati per poter correre in libertà ma soprattutto in sicurezza, non mancano acqua, panchine, cestino per le deiezioni canine e qualche alberello che permetti un riposo al fresco dopo le lunghe corse. All'inaugurazione erano presenti oltre ad una nutrita schiera di cani con i loro padroni, impazienti di far correre i propri animali, il sindaco Michele Sbaraini, l'assessore all'Ambiente Vanessa Zani, il consigliere regionale Floriano Massardi che si è complimentato per l'iniziativa e per la capacità di tutelare e promuovere il verde cittadino. Infine non sono mancati i Volenterosi donatori del tempo libero il cui aiuto è stato preziosissimo per la realizzazione dell'opera.

"Siamo orgogliosi di poter inaugurare oggi quest'area che tanto abbiamo voluto. Sarà dedicata a Giò, un cagnolino che non c'è più, ma che per una serie fortutita di eventi è stato il primo a mettere le sue zampette su questo prato", ha spiegato l'assessore Zani

L'area è pronta all'uso: non resta che far scatenare gli amici a quattro zampe.