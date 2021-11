ECCELLENZA

La riqualificazione grazie a un contributo di Regione Lombardia pari a 40mila euro. Al taglio del nastro presente anche Simona Tironi, ex assessore allo Sport a Travagliato e ora consigliere regionale.

Inaugurata a Travagliato la nuova piastra di pattinaggio degli "Angeli in movimento"

Era il lontano 1986 quando l'Asd Pattinaggio Travagliato muoveva i primi passi, o per meglio dire le prime figure.

Da allora l'associazione è cresciuta e il motto "Impegno e passione fanno volare alto" ha davvero spronato tanti atleti a raggiungere risultati straordinari.

Ecco che a distanza di 25 anni si è trovata a festeggiare la realizzazione di due importanti traguardi, che ha voluto celebrare con un evento speciale nel pomeriggio di oggi, sabato 6 novembre.

Grazie all'ingente contributo di Regione Lombardia, infatti, l'associazione ha una nuova piastra per gli allenamenti.

I 40mila euro stanziati dal Pirellone hanno permesso di riqualificare il palazzetto, cambiando l'impianto d'illuminazione, i bagni, installando le tribune e creando un nuovo spazio per provare le coreografie, oltre a un collegamento diretto con il palazzetto principale dello sport.

In quest'occasione sono stati premiati gli atleti che hanno partecipato ai mondiali di pattinaggio artistico svoltisi a ottobre in Paraguay.

Qui si sono distinti Letizia Ghiroldi (bronzo nella specialità Libero e punta di diamante della società), Aurora Giroldi e Alex Bonera( argento per la categoria Coppia artistico).

Presenti all'evento, oltre a una nutrita delegazione di atleti e al direttivo presieduto da Alessandro Barbi, il sindaco Renato Pasinetti, il vice Christian Bertozzi e Simona Tironi in rappresentanza della Regione.

