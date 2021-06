Scomparso nel 2019 si è occupato con passione del suo ministero, che lo ha visto anche viceassistente delle Acli provinciali.

Inaugurata a Quinzano la via intitolata a monsignor Fappani

È stata inaugurata questa mattina a Quinzano la via intitolata a monsignor Antonio Fappani, il prete morto due anni dopo avere scritto la storia bresciana.

Originario del paese, infatti, è stato autore di decine di volumi sulla città e la provincia.

La passione per gli studi storici gli era valsa il "Premio Bonardi" negli Anni Sessanta nonché la nomina a direttore del settimanale diocesano "Voce del popolo".

A fianco delle persone e sempre a contatto con il territorio raccolse una mole notevole di scritti, fotografie e altro materiale poi utilizzato nelle sue opere, ma anche in convegni e mostre.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Lorenzo Olivari, l'omonimo presidente dell'Acli locale Antonio Fappani, che ha dato il via all'iniziativa, tutte le associazioni del paese, la Polizia locale, Protezione civile, i sindaci di Pompiano e Maclodio Giancarlo Comincini e Maclodio Simone Zanetti e i Carabinieri in congedo.

Al taglio del nastro e alla scoperta della targa il quinzanese Filippo (11 anni) ha suonato la tromba per accompagnare il momento solenne.

