In sei all’interno del bar, chiuso locale a San Paolo.

Mercoledì mattina gli agenti della Polizia Locale di San Paolo, impegnati in normali e frequenti controlli effettuati sul territorio, hanno «beccato» sei avventori all’interno del bar/ristorante che stavano consumando.

Per le sei persone è scattata una multa da 400 euro, mentre per il locale è scattata la sospensione di 5 giorni, salvo diversa decisione della Prefettura, per non aver ottemperato al rispetto delle norme prevista dal Dpcm per la zona rossa.