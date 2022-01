In prima linea nella pandemia: targa celebrativa per benefattori, volontari, operatori sanitari e dipendenti comunali

Questa mattina, sabato 29 gennaio, il sindaco Marco Ghitti e l’Amministrazione comunale di Iseo hanno voluto ringraziare con una targa celebrativa associazioni, volontari, operatori sanitari, dipendenti comunali e benefattori che hanno contribuito ad aiutare gli iseani durante il difficile periodo del lockdown 2020.

Il nostro vuole essere un semplice gesto per dire grazie a chi si è messo in prima linea per aiutare Iseo e gli iseani in un momento buio come è stato il 2020. E' ben evidente, infatti, che si è creata una comunità dì donne e uomini che hanno lavorato in piena sinergia, con il solo interesse di aiutare chi, in quei momenti, era in grande difficoltà. Credo sia doveroso ricordare chi ha fornito un importante contributo sociale, economico e sanitario.