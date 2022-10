In pista con Percorrendo Rovato per sostenere il volontariato: è la bella iniziativa che questa mattina, domenica 9 ottobre, ha riunito tantissimi cittadini in piazza Cavour per dare vita ad una camminata/corsa solidale lungo le vie della città.

In pista con Percorrendo Rovato per sostenere il volontariato

Qualcuno ha scaldato i muscoli e ad ha allacciato bene le scarpe da running, pronto a correre; altri invece hanno optato per una corsa più leggera o per una camminata scambiando qualche chiacchera in compagnia di amici e parenti. Erano tre infatti i percorsi organizzati in occasione della prima edizione di Percorrendo Rovato, una camminata/corsa non competitiva promossa dal Comune di Rovato il cui ricavato verrà devoluto a una associazione di volontariato rovatese: uno da 10 km, dedicato agli atleti agonisti, con un tragitto che si snodava anche sul Monte; uno da 5,7 km per chi è abituato all'attività sportiva leggera e uno più soft da 2 km per le famiglie con passeggini, bambini o animali e per i partecipanti con disabilità motorie. Le nuvole non hanno scoraggiato i rovatesi, la partecipazione all'iniziativa è stata molto buona: hanno risposto presente anche molti gruppi e associazioni, alcuni studenti e insegnanti del Liceo Gigli e i ragazzi della Giostra a colori.

Una mattinata di sport e divertimento, realizzata anche con la collaborazione degli Alpini (che si sono occupati del servizio ristoro), della Protezione civile, dell'Old Rugby e di tante altre associazioni, che si concluderà fra vin brulè, the caldo e pane e salamina: infine non mancheranno le premiazioni dei partecipanti, con un riconoscimento speciale alla persona più anziana.

Le foto della partenza