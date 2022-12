In piazza, davanti al Comune, per "salvare il bosco del Laghetto"

A San Paolo una manifestazione per "salvare il bosco del Laghetto".

"Il bosco del Laghetto non si tocca"

Dopo aver preannunciato ricorso al Tar, gli Almici per il Laghetto questa mattina a San Paolo hanno messo in atto una manifestazione popolare pacifica, dal tema «Il bosco del Laghetto non si tocca».

La manifestazione si è svolta in piazza Aldo Moro, davanti al Comune, e poi direttamente al Laghetto.

Tra i presenti anche il consigliere regionale Miriam Cominelli che ha condiviso l’azione del collega del Movimento 5 Stelle Ferdinando Alberti a sostegno della loro battaglia: “Oggi ho voluto portare di persona l’impegno a continuare al loro fianco” ha detto.