Il sindaco di Flero è uscito dalla terapia intensiva

Era stato ricoverato in ospedale oltre una settimana fa per sintomi di una polmonite, nei giorni scorsi era stato trasferito in terapia intensiva ma ne è uscito ieri

l sindaco di Flero è uscito dalla terapia intensivaIn terapia intensiva il sindaco di Flero

Era stato trasferito in terapia intensiva lo scorso 22 marzo, Pietro Alberti, sindaco di Flero, dopo che da qualche giorno era ricoverato nel Pronto Soccorso di un noto nosocomio cittadino con i sintomi di una forte polmonite. La Giunta Comunale, aveva aggiornato i cittadini sulla situazione, comunicando che, la famiglia del sindaco aveva informato i colleghi consiglieri che, non migliorando le sue capacità respiratorie e per prevenire un ulteriore affaticamento, i medici avevano deciso di trasferirlo in terapia intensiva.

Dopo una settimana (domenica 29 marzo) il sindaco è uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito ieri in reparto e le sue condizioni sono in miglioramento. “Seppur provato il suo quadro clinico dà buone speranze di guarigione – hanno fatto sapere dalla Giunta – Rimarrà degente ancora qualche giorno nella struttura ospedaliera ma presto tornerà tra noi”.

L’Amministrazione, in questi giorni, è sempre guidata dal vicesindaco Mauro Brunetti, sta proseguendo nel suo lavoro quotidiano, e vuole esprimere “l’augurio a Pietro e a tutti i cittadini ricoverati di fare quanto prima ritorno all’abbraccio delle loro famiglie e della loro comunità flerese”.

Torna alla HOME PAGE