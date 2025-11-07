Si schianta in moto contro un cancello, muore 17enne

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto ieri sera, venerdì 7 novembre, a Palazzolo sull’Oglio. L’ennesima tragedia sulla strada si è verificata in via San Rocco, verso le 22. Il giovane – Nicholas Ruggeri, residente a Bolgare nella Bergamasca – con la moto da cross su cui viaggiava si è schiantato contro una cancellata: non ci sono altri mezzi coinvolti, ha fatto tutto da solo.

Schianto violentissimo contro una cancellata

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in compagnia di un amico: stavano trascorrendo insieme la serata, sulle rispettive moto, girando insieme per Palazzolo. Entrambi provenivano da via Sarioletto: la vittima dietro in sella ad una Tm racing 125, e l’amico davanti. Il giovane bergamasco ha impegnato l’incrocio semaforico attraversando via Brescia, ma forse, non conoscendo bene la zona, non si è accorto che via San Rocco è leggermente disassata rispetto alla strada da cui proveniva. E’ così finito per schiantarsi, in modo estremamente violento, contro una bassa cancellata che delimita l’area di pertinenza di una macelleria. L’urto è stato micidiale, tanto da divellere una porzione della struttura in metallo. Per Nicholas, che è finito sull’asfalto a pochi metri di distanza, l’impatto è stato fatale. L’amico, che si era fermato al semaforo giallo di via Sarioletto, ha assistito alla scena e ha riferito alle forze dell’ordine la dinamica del sinistro.

Immediati i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori della Croce rossa di Palazzolo, non c’è stato niente da fare. Sul posto, insieme ad un’ambulanza, sono intervenuti anche due mezzi avanzati di soccorso, un’auto infermierizzata ed un’automedica. Per i rilievi lavorano gli uomini della Polstrada di Iseo.