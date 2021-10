Paratico

L'operazione dei carabinieri di Capriolo.

L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi a Paratico.

In Italia con visto turistico: albanese in manette per detenzione di droga

I carabinieri della stazione di Capriolo nei giorni scorsi hanno arrestato un giovane albanese trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. Il ragazzo, senza fissa dimora, è in Italia con visto turistico. I controlli hanno riguardato un bar del centro, da tempo attenzionato dalle Forze dell'ordine. Il ragazzo, classe 1993, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.