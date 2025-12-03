Nel pomeriggio di martedì 2 dicembre 2025 una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Chiari ha intercettato un’auto risultata rubata nella notte precedente a Cologne. Il veicolo è stato individuato in territorio di Rovato; alla vista dei militari, il conducente ha tentato di fuggire. Ne è scaturito un concitato inseguimento, al termine del quale l’uomo è stato fermato e denunciato.

In fuga sull’auto rubata a Cologne: 32enne fermato a Rovato

L’inseguimento è terminato quando l’uomo alla guida dell’auto rubata, un 32enne di origini albanesi, ha abbandonato il veicolo per proseguire la fuga a piedi attraverso i campi. I militari della Sezione Radiomobile lo hanno raggiunto in pochi istanti e lo hanno fermato, nonostante il tentativo del soggetto di opporre resistenza fisica. All’interno della macchina i carabinieri hanno rinvenuto vari strumenti e attrezzature edili di valore, risultati rubati poco prima da un cantiere di Rovato.

Denunciato a piede libero

Il 32enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità collegate ad altri episodi analoghi nella zona, che potrebbero aggravare la sua posizione.