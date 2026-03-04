In fuga in sella ad una moto rubata: a bordo due soggetti intercettati e denunciati dalla Locale.

Uno dei due è stato denunciato per non aver rispettato il divieto di far ritorno nel comune di Rezzato, divieto che era stato emesso dalla Questura di Brescia

In sella ad una moto rubata, due in fuga

La scoperta nel tardo pomeriggio di lunedì 2 marzo 2026 da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato in una via centrale. I due soggetti, accortisi della presenza della pattuglia della Locale hanno fatto in modo di fuggire per far perdere le proprie tracce, hanno quindi messo in atto svariate manovre ma alla fine sono stati bloccati.

Quando la Locale era ormai vicina a loro, uno dei due ha pensato di spostarsi verso il parcheggio e prendere una bici non sua dando così vita ad una fuga precipitosa ma, anche in questo caso, senza successo: gli agenti sono infatti riusciti a bloccarlo. I due sono stati quindi perquisiti: avevano con se un coltello con lama di 8 centimetri e droga per uso personale.

La moto è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre la bicicletta e il coltello sono stati sottoposti a sequestro penale. I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, furto, porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura come consumatori di droga. Inoltre, uno dei due, è stato denunciato per non aver rispettato il divieto di far ritorno nel comune di Rezzato, divieto che era stato emesso dalla Questura di Brescia.