Il fatto è avvenuto poco fa a Palazzolo, in via Carvasaglio.

In fiamme un’asciugatrice: paura in una palazzina del centro

I Vigili del fuoco di Palazzolo sono stata allertati per un incendio nel centro storico di Palazzolo, per l’esattezza in via Carvasaglio. Il motivo? Un’asciugatrice è andata in fiamme all’interno di un appartamento al piano terra. Sul posto, oltre ai pompieri del distaccamento di Palazzolo (realtà guidata dal capo distaccamento Gian Luca Rondi), sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Polizia Locale di Palazzolo e la Croce Rossa locale. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite, ma i sanitari, visto il fumo lungo tutto il vano scala, si sono occupati di controllare le persone nei singoli appartamenti del condominio. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni il rogo non ha causato ingenti danni.