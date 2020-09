In fiamme un campo a Bassano Bresciano LE FOTO

In fiamme un campo a Bassano Bresciano: i Vigili del Fuoco sono sul posto per domare il rogo.

Una nube di fumo ha avvolto le campagne di Bassano bresciano quando poco fa un incendio è divampato nei campo di via Cigole, vicino al provinciale. Decine e decine di metri quadrati di verde sono stati arsi dalle fiamme che, per fortuna, non si sono propagate oltre l’area. A domarlo ci hanno pensato Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova, che in questo momento sono ancora all’opera per concludere le operazioni e mettere di nuovo in sicurezza il campo agricolo: nessun danno pare al traliccio dell’alta tensione che si innalza in mezzo alla campagna bassanese, pare sia stato risparmiato dal fuoco.

Non è ancora nota la causa scatenante dell’incendio, ma non è da escludere che il caldo possa aver contribuito all’innescare le fiamme.