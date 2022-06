In fiamme un autoarticolato a gas, traffico in tilt

Paura in strada nelle prime ore di questa mattina (martedì 21 giugno) a Rovato.

Sul posto due squadre di soccorso

Alle 4.46 di questa mattina, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata per un incendio di una motrice, alimentata a Gnl, in transito in via Padania a Rovato. Immediatamente inviate in posto due squadre di soccorso che hanno prontamente spento l'incendio. È stato attivato anche il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico regionale di Milano che ha iniziato la messa in sicurezza del serbatoio.

Perdite di gas

Per cause da accertare il serbatoio contenente circa 370 kg di Gnl (gas naturale liquefatto) ha cominciato a perdere gas. I vigili del fuoco del nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico di Milano stanno operando per bruciare il Gnl in fase liquida attraverso una tubazione che porta il gas in torcia permettendo così lo svuotamento del serbatoio compromesso. La viabilità attualmente è bloccata in entrambi i sensi di marcia.