In fiamme lo storico Salumificio Greci, casa e negozio al momento inagibili

Brandico

Una tragedia per la comunità che ha visto in fiamme l'attività storica

In fiamme lo storico Salumificio Greci, aperto dal 1973.

In fiamme lo storico Salumificio Greci, aperto dal 1973. Una vera tragedia che ha segnato la comunità di Brandico stamattina, che ha visto andare in fiamme una delle sue attività storiche e stimatissime. All'inizio pareva essere un principio di incendio nato dal laboratorio poi le fiamme si sono propagate fino ad avvolgere l'intero edificio e la casa al piano di sopra. L'incendio è scoppiato stamattina presto, verso le 7.30 e subito sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. La famiglia, abitando proprio sopra, si è accorta della colonna di fumo che proveniva dal negozio: tutti sono usciti immediatamente ma ormai, per l'attività è stato troppo tardi.

Una macelleria e un salumificio aperto da più di 40 anni proprio in centro, in via Roma: il salumificio Angelo Greci nasce nel 1973 come impresa a conduzione familiare con il nobile intento di raccogliere e conservare la cultura della lavorazione della carne suina. Attività che hanno sempre svolto con grande professionalità. Un anno che è iniziato male per la comunità, ferita per il danno arrecato a una delle sue attività storica.