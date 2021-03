Il fatto è avvenuto questa notta a Paratico.

In fiamme la casa del custode della roggia

Questa notte i Vigili del fuoco di Brescia, Palazzolo e Chiari sono intervenuti a Paratico per l’incendio divampato nell’abitazione del custode della Roggia Fusia. Casa situata in via Molino nelle vicinanze della diga. Quando i pompieri sono intervenuti sul posto attorno alle 2.30 il tetto in legno era già completamente distrutto, avvolto dalle fiamme. I Vigili del fuoco, come sempre, hanno svolto un lavoro importante per contenere il rogo. Ancora presto per accertare l’origine dell’incendio. La cosa importante è che nessuno sia rimasto ferito, anche se la casa è stata dichiarata inagibile visti i danni riportati alla copertura.