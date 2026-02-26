In fiamme il tetto di un’abitazione a Ospitaletto.

Ospitaletto, in fiamme il tetto di un’abitazione

L’allarme è scattato nella giornata di ieri (mercoledì 25 febbraio 2026) per le fiamme che hanno interessato il tetto di un’abitazione nel comune di Ospitaletto: ad intervenire prontamente sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco inviata dalla Sala Operativa del Comando Provinciale con il supporto di due autobotti e la scala A/Trid (Automezzo Tridimensionale). Presenti anche i Vigili del Fuoco di Palazzolo sull’Oglio.

L’intervento

Una volta sul posto i Vigili del Fuoco hanno notato come le fiamme, di fatto, avessero coinvolto il tetto in legno non ventilato in corrispondenza della canna fumaria. I Vigili del Fuoco hanno quindi rimosso la copertura del tetto per poter poi procedere allo spegnimento e alla bonifica della parte interessata. La buona notizia è che non si registrano feriti.