Incendio nel cuore della frazione erbuschese di Villa Pedergnano, a una manciata di metri dall'oratorio (dove peraltro è in corso la kermesse Villani in festa). Un rogo ha divorato il tetto di un palazzo in via San Giorgio.

In fiamme il tetto di un palazzo a Villa

L'incendio è divampato nel pomeriggio di lunedì 25 luglio nel cuore di Villa Pedergnano, in via San Giorgio. In fiamme il tetto di un palazzo, che è stato pesantemente danneggiato dal rogo. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco di Brescia e Verolanuova. Al momento non sono note le cause. Non si registrano feriti o intossicati.

Ore per lo spegnimento e messa in sicurezza

Al momento, alle 19 di lunedì, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguono. Diversi cittadini si sono fermati per assistere (ovviamente da lontano) all'intervento dei pompieri. Il rogo ha danneggiato solo una porzione del palazzo, ma sono scesi in strada anche i residenti nell'ala che non è stata intaccata dalle fiamme.