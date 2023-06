In difficoltà sul kayak, paura anche per due minorenni.

Apprensione sul lago d'Iseo

Nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 2 giugno 2023) la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata per un soccorso persona sul lago d'Iseo.

L'intervento

Hanno prestato aiuto a quattro persone, con due minorenni, in difficoltà su due kayak sono state soccorse al traverso dell'isola di Loreto sul lago d'Iseo. Recuperate da una squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Monte Isola con l'ausilio di un'imbarcazione e sono state portate a Vello dove le attendevano i sanitari per accertamenti. La buona notizia è che non si registrano feriti.