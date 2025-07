in quota

In difficoltà in vetta, non è in grado di proseguire: l'intervento del Cnsas.

All'alba di oggi (sabato 26 luglio 2025) la Stazione di Bassa Valle Camonica del Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, V Delegazione Bresciana. L’allertamento è arrivato poco dopo le 6 da parte della SOREU delle Alpi, per una persona in difficoltà nei pressi del Rifugio Almici, nel territorio del Comune di Zone. Non era in grado di proseguire e quindi ha chiesto aiuto. Una squadra del Soccorso alpino ha raggiunto il gruppo con un mezzo fuoristrada.

L’escursionista è stato valutato sotto il profilo sanitario e, in accordo con la centrale operativa, accompagnato a valle insieme agli altri due compagni. L’intervento si è concluso in mattinata con il rientro delle squadre.

