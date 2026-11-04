In centro a Rezzato con 150 grammi di hashish: arrestato uno spacciatore.

Gli agenti del comando della Polizia Locale di Rezzato hanno messo nei giorni scorsi le manette ai polsi ad un uomo trovato con 150 grammi di droga detenuta per spaccio, la scoperta nel corso dei controlli sul territorio organizzati in occasione dei festeggiamenti per Halloween.

Il soggetto è stato sorpreso nel mentre si aggirava per il territorio, in realtà la sua presenza era stata notata dagli agenti già da qualche settimana.

“Un’operazione che testimonia l’importanza del costante presidio del territorio e dell’impegno quotidiano della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia nel contrastare un fenomeno che continua a rappresentare una seria criticità per le nostre comunità – hanno fatto sapere dal Comando – . Lo spaccio e il consumo di droga non sono fenomeni da sottovalutare. Dietro di essi si nascondono conseguenze pesanti per la salute, soprattutto dei più giovani, ma anche degrado, microcriminalità e situazioni che incidono sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini”.