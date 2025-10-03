Dall’Amatori Atletico Flero un dono per la bimba di 12 anni affetta dalla sindrome di Rett.

In campo per la piccola Azzurra

Il vero gol è stato fatto per Azzurra. Anche quest’anno è scesa in campo la solidarietà da parte della squadra “Amatori Atletico Flero”. Nel loro quarantesimo anniversario di fondazione gli amici calciatori hanno confermato il grande cuore che li ha portati a fondare il gruppo e a vincere il campionato più importante: quello della solidarietà.

Mario Bonetti ed Ezio Grazioli, i due soci fondatori, in quel lontano 1985 avevano scelto realtà importanti da inserire nel logo della squadra, non tanto istituzioni che “contavano” come nome, ma realtà importanti per il senso di famiglia e di amicizia, valori imprescindibili per voler far del bene e farlo bene. Sull’insegna dell’Amatori Atletico Flero infatti sono inseriti gli Alpini e l’Avis, da cui reclutavano atleti e con le quali allora come tuttora fanno rete. A presiedere la squadra oggi è Gonario Mario Todde, per tutti “il Gona”, attento osservatore e uomo di grande cuore, ogni anno con il resto dei partecipanti, viene fatta l’importante scelta: a chi devolvere il ricavato di un memorial che va in scena il 2 giugno in ricordo di un amico passato avanti. Così lunedì sera, presso il campo di calcio di Flero, la donazione ha avuto luogo. Una vera e propria sorpresa creata ad hoc dagli amici dell’asd per Azzurra di 12 anni, compiuti il mese scorso, e per la sua famiglia, mamma Daniela e papà Andrea. La loro storia è una storia di vita quotidiana, di conquiste, passo dopo passo, di calci dati, anziché a un pallone, a un problema da affrontare, ma senza mai perdere la tenacia, la forza, il sorriso.

La storia di Azzurra

Azzurra infatti sta convivendo con la sindrome di Rett, una malattia genetica rara, conosciuta anche come “sindrome delle bambine dagli occhi belli”. Questa malattia genetica colpisce prevalentemente le bambine e compare nella prima infanzia. La famiglia Facchetti-Zampedri è attiva ogni giorno su più fronti, grazie anche al supporto e al confronto dell’associazione Pro Rett (che è un vero e proprio ponte tra famiglie, ricercatori e istituzioni, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone con questa sindrome e avvicinarsi a una cura). La comunità locale ha fatto, più volte, azioni a favore e a sostegno di Azzurra, che ogni giorno insegna a tutti noi, la resilienza e la bellezza di un sorriso che non si spegne mai. Non ultima tra queste azioni è stata la donazione di un contributo da parte dell’asd calcistica a favore dell’acquisto di un nuovo passeggino ortopedico speciale, leggero e robusto, che permetta ad Azzurra di esplorare il mondo anche su percorsi più impegnativi, in montagna e nella natura. Un mezzo che le dia dignità, comfort e libertà di movimento. Un ausilio costruito in America, che ha un costo d’acquisto molto elevato e per questo è stata aperta dalla famiglia una raccolta fondi. Il ricavato di tale raccolta sarà destinato in parte all’acquisto del passeggino e in parte devoluto alle realtà che sostengono le famiglie nella ricerca, nella cura, delle proprie bambine, in particolare ProRett e AiRett.

Il dono

Venendo a conoscenza di questo obiettivo da raggiungere lunedì sera il presidente Todde, alla presenza anche degli amici di Avis Poncarale-Flero (presidente Noemi Pini e altri membri del consiglio) e degli amici alpini, ha consegnato il contributo e una lettera. Immenso il sorriso di Azzurra e la gratitudine di mamma e papà così espressa “Stiamo conoscendo una rete meravigliosa di persone di buona volontà che hanno scelto di prendersi a cuore la causa di Azzurra e di tutte le bambine che convivono con la sindrome di Rett. Questa rete ci riempie di speranza: ogni giorno vediamo che la solidarietà esiste ed è viva, che tante associazioni e tante persone desiderano dare il proprio contributo. Lunedì sera abbiamo avuto il piacere e l’onore di essere ospiti della squadra di calcio degli Amatori di Flero e di incontrare anche la presidente dell’Avis Flero Poncarale, presente con una delegazione. Quest’anno hanno scelto di sostenere la nostra causa con una generosa donazione. Una parte di questa andrà a favore di ProRett Ricerca Onlus, l’associazione che ci sostiene ogni giorno e che lavora senza sosta per trovare una cura per la sindrome di Rett. Il nostro cuore è pieno di gratitudine per chi ci accompagna in questo cammino, per chi ci tende una mano, per chi sceglie di non restare indifferente. Grazie di cuore a tutti”.

La raccolta fondi

Ora la palla torna a centro campo! Chiunque può segnare un gol fondamentale per Azzurra, ecco il link per raggiungere un meraviglioso risultato che le permetterà di continuare a muoversi nel mondo https://gofund.me/255d93f36 , anche un piccolo contributo può fare la differenza.