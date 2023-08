Doveva scontare due anni e nove mesi per aver compiuto una rapina a Roma. E' stato beccato dagli agenti della Polizia Stradale di Chiari mentre percorreva in bicicletta la A35.

In bici sulla Brebemi, vede la Polizia a scappa: arrestato

Aveva compiuto una rapina a Roma nel 2019. Per quel reato era stato condannato dal Tribunale della Capitale a due anni e nove mesi. Ma si era reso irreperibile. A beccarlo, in autostrada in bicicletta all'altezza del territorio di Chiari, gli agenti della Polstrada cittadina. Alla vista della pantera della Stradale il tunisino classe 1986, risultato irregolare sul territorio nazionale, si è dato alla fuga in sella alla due ruote. Ma poco dopo è stato raggiunto dagli agenti. Il 37enne ha cercato di divincolarsi, strattonando uno dei poliziotti. Per questo, dopo aver chiesto l'ausilio dei carabinieri di Chiari, è stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.