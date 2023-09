Centinaia e centinaia di chilometri macinati in bicicletta per fare del bene. Per raccogliere fondi per la Casa Sollievo Bimbi di Vidas e, di conseguenza, aiutare i bambini malati e le loro famiglie.

In bici fino a Loreto per la Casa Sollievo Bimbi

Una buona azione, quella di quattro ciclisti e due fedeli accompagnatori, in sella fino a Loreto in nome di Nicolas, strappato dai suoi affetti a soli sei anni, nel 2014, a causa di una malattia rara. E anche del piccolo Davide, un altro angelo che se n’è andato troppo presto. Ma dal dolore si genera bene e così l’associazione Davide il Drago, con la sua arteria, il gruppo Nel ricordo di Nicolas, continua a portare avanti progetti benefici: l’ultimo, appunto, un ciclo-pellegrinaggio fino alla provincia di Ancona per portare alla casa di Maria... un arcobaleno.

E l’arcobaleno era davvero speciale: a consegnarlo, infatti, sono stati i bimbi della scuola dell’infanzia Mazzzotti Bergomi che giovedì mattina hanno augurato buon viaggio agli «specialissimi postini» nel migliore dei modi.

Michele Simoni, Paolo Luigi Mora, Dario Ramera e Enrico Bontempi, insieme a Luciana Guerini e Giorgio Marini sono stati protagonisti della mattinata che ha visto indossare la maglia dei volontari anche da tutto il personale scolastico (fondamentale per la buona riuscita dell’evento).

Palloncini colorati di bianco e azzurro, la consegna in una scatola dell’arcobaleno (e dei braccialetti colorati ai bimbi), simbolo della scuola e rimpicciolito per l’occasione, e anche la benedizione di don Enzo Dei Cas, prima della partenza tra applausi e campanelle. Quello vissuto insieme è stato davvero un momento indimenticabile.

I ciclisti porteranno con loro l’arcobaleno (pieno di messaggi) che, simbolicamente, andrà a collegare la Casa di Maria e la Casa Sollievo, ma anche dei portachiavi proprio a forma di casa. Anzi metà. L’altra, infatti, è rimasta a coloro che hanno fatto l’offerta e contribuito alla realizzazione del progetto acquistando i gadget alla partenza, ma anche nelle settimane precedenti durante particolari iniziative e banchetti, come quello delle Quadre.

Un viaggio lungo circa 530 chilometri diviso in tappe: Chiari - Modena nella giornata di ieri, da Modena a Sogliano Rubicone oggi (venerdì), da Sogliano a Marotta domani (sabato) e, infine, da Marotta a Loreto.

L'itinerario

I ciclisti porteranno con loro l’arcobaleno (pieno di messaggi) che, simbolicamente, andrà a collegare la Casa di Maria e la Casa Sollievo, ma anche dei portachiavi proprio a forma di casa. Anzi metà. L’altra, infatti, è rimasta a coloro che hanno fatto l’offerta e contribuito alla realizzazione del progetto acquistando i gadget alla partenza, ma anche nelle settimane precedenti durante particolari iniziative e banchetti, come quello delle Quadre.

Un viaggio lungo circa 530 chilometri diviso in tappe: Chiari - Modena (giovedi), Modena a Sogliano Rubicone (venerdì), da Sogliano a Marotta (sabato) e, infine, da Marotta a Loreto.

Arriveranno a destinazione domenica dove ad accoglierli troveranno anche gli altri volontari (che partiranno in pullman per la meta). Con questa esperienza nel cuore, i ciclisti torneranno poi a Milano per consegnare i fondi a Vidas. Il tutto, pero, resterà nel cuore anche di tutti i bimbi, i genitori, gli insegnanti, i collaboratori scolastici e tutti coloro che hanno preso parte, anche solo un minuto, a questo progetto.

E comunque non è finita: si potranno continuare ad effettuare donazioni con un bonifico all’associazione Davide il Drago Odv (Iban IT 10Q05 03401 64700 0000 003625 con causale «Donazione Amici di Nicolas pro Casa Sollievo Bimbi».

Ecco le foto