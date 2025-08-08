In bici da San Francesco per ricordare chi non c’è più

Eventi

La bellezza di 360 km, quattro regioni e undici provincie per raggiungere il famoso Santuario ad Assisi in memoria di papà Vittorio e dell’amico Luigi

"Ogni pedalata è un gesto d’amore", ha detto bene l’euro deputata Mariateresa Vivaldini, nonché sindaco di Pavone del Mella, che ha voluto esserci alla presentazione dell’impresa che tra pochi giorni un manipolo di appassionati ciclisti di Milzano si appresterà a vivere.

In bici da San Francesco

Tutto è iniziato nella mente, ma soprattutto nel cuore, dell’hair stilyst Davide Gonzini, che ha un salone in paese, ma non è nuovo a palcoscenici importanti come San Remo, sfilate di moda o set televisivi, che questa volta ha appoggiato le forbici e inforcato la bici per andare, dall’11 al 16 agosto, da Milzano ad Assisi. L’epica impresa è stata presentata dallo stesso, emozionato, Gonzini alla cittadinanza e alle autorità, infatti oltre a Vivaldini erano presenti il sindaco Sandra Filippini, il parroco don Giancarlo Zavaglio e, super sorpresa, l’olimpionico Igor Cassina che ha mandato un video messaggio per complimentarsi e sostenere l’impresa.

"Ci siamo, il giorno della partenza si sta avvicinando - ha dichiarato Gonzini - il pellegrinaggio da Milzano ad Assisi è stato ideato in ricordo di mio padre Vittorio e dell’amico Luigi. Passeremo per le strade di quattro regioni e 11 province, saranno 630 km di fatica ma sopratutto di passione e riflessione. Le tappe saranno cinque, alla fine di ognuna visiteremo un luogo sacro e sono sicuro che questa esperienza resterà nel cuore di tutti i partecipanti".

Una grande impresa, un grande team

Un’impresa davvero epica soprattutto perché mossa da cuore, dal ricordo, dal voler celebrare le proprie passioni in modo significativo. Il team è composto dallo stesso Gonzini, Giambi Nicoli ,Oscar Bernamonti , Alfredo Merigo e Danilo Mastrodomenico, sulle due ruote seguiti da Marco Zanini, Angelo Mantelli, Marco Monza e Dario Calvi, che saranno alla guida delle due ammiraglie per dare supporto al team durante le tappe. La serata è stata l’occasione per consegnare le divise ufficiali e ricevere dal parroco il Tau, la tipica croce francescana a tre bracci.

"Lo sport ci insegna ad avere degli obiettivi, l’impegno, la costanza, la tenacia, questa impresa che vi accingete a fare dimostra tutto questo- così Cassina - saluto il caro amico Davide e vi faccio un grosso augurio per il vostro pellegrinaggio".

Incassati i complimenti anche da parte del famoso olimpionico è ora tempo di partire: l’appuntamento è per lunedì 11 agosto, in piazza a Milzano, alle 7 con la benedizione del parroco, tutti sono invitati a partecipare alla prima pedalata di questa emozionante impresa.