Iseo

La donna, dopo essere stata arrestata, è finita ai domiciliari. Questa mattina si è barricata in casa e non si è presentata in Tribunale.

La donna, residente a Rodengo Saiano, è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In banca senza mascherina e green pass: no vax picchia un carabiniere

Ieri, martedì, è entrata in banca a Iseo senza green pass e mascherina. Lei e una sua amica. Ma la loro "protesta" da "donne libere" non è terminata nemmeno all'arrivo dei carabinieri di Iseo: entrambe, infatti, sono state denunciate per non aver fornito le proprie generalità. Di fatto non hanno riconosciuto nemmeno l'autorità dei carabinieri. La lo "show" non è finito lì. La donna del 1971, residente a Rodengo, si è buttata a terra e ha picchiato uno dei due carabinieri.

Barricata in casa per non andare in Tribunale

La donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: questa mattina (mercoledì) il giudice ha convalidato l'arresto in contumacia, visto che la no vax non era presente. Come mai? All'arrivo dei carabinieri, visto che era finita ai domiciliari per quanto fatto il giorno prima, si è barricata in casa e non ha aperto la porta alle Forze dell'ordine.