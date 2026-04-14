Sono stati fermati a Ospitaletto, mentre viaggiavano a bordo di un’auto con della droga e una borsa rubata poco prima nel parcheggio di un supermercato: i soggetti, tre cittadini stranieri irregolari, sono stati denunciati per furto in concorso, possesso di sostanza stupefacente e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Ancora più grave la situazione del conducente, che guidava senza patente.

In auto senza patente, con droga e una borsa rubata: tre denunce a Ospitaletto

I tre sono stati fermati questa mattina, martedì 14 aprile, poco dopo le 11, dalla pattuglia in servizio. Dal controllo dei documenti sono subito emerse le prime irregolarità: tutti e tre i soggetti erano infatti privi del regolare permesso di soggiorno; il conducente, era anche privo della licenza di guida. Gli agenti della Polizia locale hanno quindi esteso il controllo all’automobile, dove oltre a una modica quantità di marijuana hanno trovato una borsa risultata rubata poco prima nel parcheggio del supermercato Conad di Gussago. Sia la borsa che il contenuto – un telefono e il portafoglio contenente documenti e contanti – sono stati restituiti alla legittima proprietaria. I tre – già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio – sono denunciati e accompagnati in Questura, per l’avvio delle pratiche di espulsione.

Rilevati due incidenti

E’ solo uno dei diversi interventi che hanno impegnato gli agenti della Locale di Ospitaletto. Sempre in mattinata la pattuglia è intervenuta in via Martiri della Libertà e in via dei Mille, vicino al sottopasso della ferrovia, per rilevare due diversi incidenti stradali: in totale sono rimasti coinvolti 5 veicoli, ma nessuno dei passeggeri ha riportato gravi lesioni. Le maggiori criticità hanno riguardato la viabilità dell’arteria, che collega Ospitaletto alla Brebemi e a Travagliato: gli incidenti, avvenuti nell’orario di punta per lavoratori pendolari e studenti, hanno creato rallentamenti e disagi sul traffico della sp19.