In auto con la droga: la scoperta sulla A35, arrestato un 28enne.

28enne in manette

La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi da parte degli agenti della Sezione Polizia Stradale di Brescia – Distaccamento di Chiari- nel corso di servizi di vigilanza stradale: a finire in manette un 28enne cittadino egiziano regolare sul territorio nazionale e residente in città a Brescia con alle spalle numerosi precedenti penali e/o di polizia per reati di diversa natura tra cui: rapina impropria, furto aggravato, minacce e danneggiamento, lesioni personali, possesso di armi improprie ed in materia di stupefacenti.

Quello strano odore in auto

Ma procediamo con ordine: la scoperta è avvenuta sull’autostrada A35 (BreBeMi) all’altezza del comune di Roncadelle: i poliziotti, in particolare, hanno effettuato un controllo su un’autovettura con a bordo tre cittadini egiziani. Nel corso del controllo dei documenti gli operatori hanno percepito un odore acre proveniente dall’interno dell’abitacolo. Hanno quindi chiesto ai tre uomini se fossero in possesso di sostanze stupefacenti. Uno dei tre soggetti ha mostrato sin da subito un atteggiamento nervoso ed irrequieto tanto da tentare di allontanarsi dal veicolo per darsi alla fuga attraverso i campi adiacenti all’autostrada. Ma senza successo, la sua fuga è stata infatti impedita dal pronto intervento degli agenti che sono riusciti a bloccarlo. I poliziotti hanno quindi effettuato nei suoi confronti una perquisizione personale che ha dato esito positivo. Ad essere rinvenuti sono stati:

1 involucro di cellophane termosaldato contenente 30 grammi di cocaina, custodito all’interno della tasca dei pantaloni e pronto per essere spacciato,

2 punteruoli affilati, uno lungo 14,50 cm e l’altro 18,00 cm, nascosti all’interno degli indumenti intimi del soggetto;

Il tutto sottoposto a sequestro.

Espulso

Al termine degli Atti di Polizia Giudiziaria e alla luce degli elementi raccolti il malvivente è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, e quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

In considerazione di quanto accaduto e dei precedenti emersi a suo carico, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto pertanto nei suoi confronti la revoca del Permesso di Soggiorno, in modo da poter procedere alla sua espulsione dal Territorio Nazionale un volta scarcerato, con rimpatrio immediato nel Paese di provenienza.