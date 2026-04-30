L'uomo, italiano e con precedenti specifici, è stato fermato dai carabinieri durante dei controlli mirati

Lo hanno fermato alla guida della sua auto con droga e denaro. E in casa, successivamente, hanno trovato molto altro. Il conducente, un 47enne di Marone, pregiudicato, è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In auto con la droga, in casa aveva hashish e un chilo di marijuana: arrestato un 47enne a Marone

E’ successo ieri pomeriggio (mercoledì 30 agosto), a Marone, nell’ambito di alcuni controlli mirati predisposti dall’Arma. I militari hanno fermato l’auto del 47enne e proceduto al controllo. L’ispezione personale ha consentito di rinvenire due dosi di cocaina e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita, per un totale di 635 euro.

L’attività è quindi proseguita con una perquisizione domiciliare, che ha portato al rinvenimento di ulteriori sostanze stupefacenti e materiale riconducibile alla gestione dell’attività di spaccio. In particolare, sono stati sequestrati circa 25 grammi di hashish, un chilogrammo di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, oltre a documentazione ritenuta utile per la contabilità dell’attività illecita. Al termine delle operazioni l’uomo, italiano e con precedenti specifici a carico, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’udienza di convalida con rito direttissimo è prevista per oggi.